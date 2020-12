Barbara Kurdej-Szatan nie wróci do "M jak miłość"? Przykra wiadomość dla fanów serialu

Kiedy we wrześniu Barbara Kurdej-Szatan postanowiła na jakiś czas odejść z "M jak miłość", by poświęcić się macierzyństwu, fani serialu z niecierpliwością wyczekiwali na powrót swojej ulubionej aktorki. Gwiazda, która od lat wciela się w postać Joanny Tarnowskiej, jeszcze niedawno w rozmowie z magazynem "Party" zdradziła, że wróci na plan tuż po nowym roku.

Na brak zajęć jednak nie będę narzekać, bo w styczniu wracam na plan „M jak miłość”. Sama jestem ciekawa, co scenarzyści dla mnie wymyślą - mówiła.

Produkcja, na powrót gwiazdy miała szykować nawet specjalne udogodnienia, a Barbara Kurdej-Szatan już planowała, że w codziennych obowiązkach pomoże jej mama. Teraz jednak do mediów trafiły niepokojące informacje, jakoby grana przez nią bohaterka miała zostać usunięta.

Jak donosi "Plotek" w "M jak miłość" zaszły kolejne zmiany, które niekoniecznie przypadną do gustu fanom serialu. Powołując się na swojego informatora portal przekazał, że mimo wcześniejszych zapewnień Barbara Kurdej-Szatan nie wróci na plan.

Postaci Barbary Kurdej-Szatan nie ma już w ogóle w kalendarzówce "M jak miłość". Właśnie je dostaliśmy, są rozpisane do lutego włącznie. Normalnie gdy aktor ma przerwę z powodu np. choroby czy ciąży, to nie ma tam ujętego jego nazwiska, ale grany przez niego bohater jest wpisany. A tutaj postać została wykreślona ze scenariuszy, co oznacza, że nie ma już jej w serialu, a zatem Basia już u nas nie gra - miała zdradzić w rozmowie z "Plotkiem" osoba z produkcji.