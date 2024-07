Barbara Kurdej-Szatan odpowiedziała na miażdżącą krytykę Joanny Horodyńskiej. Znana stylistka nie pozostawiła na aktorce suchej nitki, nazywając ją "najgorzej ubraną Polką". Krytyka padła w programie "Aleja Sław". Joanna Horodyńska była bezlitosna, mówiąc, że:

Jest to dla mnie osoba, która jest obecnie najgorzej ubraną w Polsce aktorką, celebrytką. Nie ma w niej nic, może niski ton głosu, to jest coś co jest interesującego w niej.