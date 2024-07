Joanna Horodyńska będzie gościem specjalnym najbliższego odcinka Alei Sław. W show wybrała najgorzej ubraną Polkę. Wytypowała... Barbarę Kurdej Szatan! Dlaczego akurat ją? Stylistka zdradziła:

Na portalach się pisze - "zadała szyku", o wszystkich się pisze "zadała szyku". Wygląda jak siódme nieszczęście - "zadała szyku", brudną ma sukienkę, make-up nie ten, kompletnie nie stylowa - "zadała szyku". Przecież paść można na głowę. Dla mnie tego przykładem jest styl Barbary Kurdej-Szatan. Jest to dla mnie osoba, która jest obecnie najgorzej ubraną w Polsce aktorką, celebrytką. Nie ma w niej nic, może niski ton głosu, to jest coś co jest interesującego w niej. - mówi Joanna Horodyńska.

Joanna Horodyńska opowiedziała również o kulisach polskiego show-biznesu. Zdradziła, czy polskie gwiazdy czekają na prezenty podczas eventów i pokazów mody oraz czy sama lubi dostawać "gifty":

Nie lubię dostawać "giftów". Wiem, że niektóre celebrytki to by się zabiły za te gifty. Przychodzą na te eventy, w różne miejsca, by dostać paczkę i się cieszą. Ja jakoś źle się z tym czuję i często mi się zdarza nawet tych giftów nie zabierać ze sobą. Ale znam przypadki, że znane osoby dzwonią do organizatorów i mówią - Tam brakuje tego kremu na który się umawialiśmy albo tego zapachu na który się umawialiśmy. Tak, tak, takie sytuacje są.