Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków w piątkowym odcinku "Gwiazdy na dywaniku" wezmą pod lupę nieudaną stylizację aktorki Moniki Mrozowskiej z pokazu torebek Sabriny Pilewicz. Styliści ocenili ją bardzo ostro! Zobaczcie wideo!

Rzeczywiście, Monika Mrozowska dodała sobie lat ciężką granatową sukienkę. Horodyńska i Jacyków nie zostawili na niej suchej nitki. Skrytykowali również makijaż aktorki.

Horodyńska: Czarna koronka to trudny temat, już lepsza jest granatowa, niestety nasza bohaterka sobie nawet z granatową nie poradziła.

Jacyków: Rzeźnia jest to ubranie, ojej. Ten makijaż, te usta, czerwony pasek.

Horodyńska: Dobrze jest dorzucić coś w beżu, coś rozświetlającego ten granat.

Jacyków: No dajże spokój, okropne to jest. Nieszczęśliwe ubranie.

Horodyńska:To absolutnie nie jest sukienka na 10 rano. Znowu spotykamy się z tematem, że kobiety w Polsce nie wiedzą co to jest kontekst. Zmalowana, jeszcze ma jakieś czerwone usta do tej granatowej koronki, włosy spięte bocznie takie na retro.

Jacyków: Przyjechała na miasto prosto z Zaolzia, ciotka Repelecka.

Horodyńska: Ale z dworca nikt jej nie odebrał i sama szła. Taka piękna kobieta, z taką sylwetką a przecież miała tyle udanych stylizacji.. Bazujące na minimalizmie, prostocie, na tych szarościach, pudrowym różu, potrafiła się poruszać nawet w kolorystyce.

Jacyków: Rzadko wiesz, raz trafi, raz nie..

Horodyńska: Wiem! Ona jak była w ciąży to świetnie wyglądała, a po ciąży nawet z ubraniami się coś dzieje, z twarzą, sylwetką, i z ubraniami.