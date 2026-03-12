Barbara Bursztynowicz to ceniona polska aktorka, znana przede wszystkim z serialu „Klan”, w którym przez lata wcielała się w postać Elżbiety Chojnickiej. W 2025 roku wzięła udział w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie zatańczyła w parze z Michałem Kassinem. Pokazała tam zupełnie nowe oblicze przed kamerami i zdobyła sympatię widzów dzięki swojej odwadze oraz zaangażowaniu w taneczne wyzwania. Ostatnio została zauważona przez paparazzi w komisie, gdzie z dużym skupieniem poszukiwała modowych perełek.

Barbara Bursztynowicz z mężem w komisie

Jeszcze niedawno Barbara Bursztynowicz wróciła wspomnieniami do „Tańca z Gwiazdami”. Do sieci trafił emocjonalny klip, w którym aktorka wraz ze swoim tanecznym partnerem Michałem Kassinem zaprezentowali układ przygotowany na odcinek, do którego niestety nie udało im się dostać. Para odpadła już na etapie ćwierćfinału.

Teraz Barbara Bursztynowicz wróciła do codzienności i została zauważona przez paparazzi podczas spaceru ulicami Warszawy z mężem, Jackiem. Jak się okazało, ich celem była wizyta w jednym z komisów, w którym można znaleźć modowe perełki. Uwagę aktorki przyciągnęła między innymi czerwona torebka. Ostatecznie Barbara Bursztynowicz wyszła z komisu z różową papierową torbą, co może sugerować, że znalazła dla siebie idealne modowe dodatki.

Tak wygląda Barbara Bursztynowicz na co dzień

Barbara Bursztynowicz stawia na wygodę w swoich codziennych stylizacjach. Aktorka na spacer z mężem założyła długą, puchową kurtkę w odcieniu szarości. Przełamaniem stylizacji okazał się intensywnie pomarańczowy szal, który dodał wiosennego akcentu całemu lookowi. Z kolei mąż Barbary, Jacek Bursztynowicz, spacerował w klasycznej czarnej kurtce i sztruksowych, brązowych spodniach. Koniecznie zobaczcie zdjęcia.

Zobacz także: