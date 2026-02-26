Pedro Pascal znów znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Tym razem powodem są zdjęcia, na których aktor spędza czas z Rafaelem Olarra. Fotografie wykonane w Los Angeles szybko obiegły internet i wywołały falę komentarzy wśród fanów.

Pedro Pascal sfotografowany przez paparazzi

Aktor i argentyński dyrektor kreatywny zostali zauważeni podczas spokojnego spaceru w sportowych stylizacjach. Obaj byli w doskonałych humorach śmiali się i rozmawiali, nie kryjąc bliskości. Na jednym ze zdjęć Pascal obejmuje towarzysza w pasie i składa pocałunek na jego ramieniu, a na innym Olarra odwzajemnia czułość, obejmując aktora.

To nie pierwszy raz, gdy Pascal i Olarra zostali zauważeni razem. W ostatnich tygodniach widziano ich m.in. w Nowym Jorku, gdzie spacerowali po mieście i wybrali się razem do kina. Kolejne wspólne spotkania sprawiły, że coraz częściej pojawiają się pytania o charakter ich relacji. Choć wielu obserwatorów podejrzewa, że może ich łączyć coś więcej niż przyjaźń, obaj konsekwentnie milczą w tej sprawie i nie komentują doniesień mediów.

Kim jest Rafael Olarra?

Rafael Olarra, argentyński dyrektor kreatywny. W przeszłości był związany z aktorem Lukiem Evansem, z którym rozstał się w 2021 roku. Obecnie jego nazwisko ponownie pojawia się w mediach właśnie w kontekście relacji z Pedro Pascalem.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Pedro Pascal chroni prywatność

Pedro Pascal od lat bardzo chroni swoje życie prywatne i rzadko wypowiada się publicznie o relacjach uczuciowych. Aktor nigdy nie komentował swojej orientacji ani związków, konsekwentnie oddzielając życie zawodowe od prywatnego.

Nowe zdjęcia sprawiły jednak, że temat jego życia osobistego ponownie stał się jednym z najczęściej komentowanych w mediach rozrywkowych. Na razie nie wiadomo, czy Pascal i Olarra są parą, ale ich wspólne wystąpienia z pewnością jeszcze długo będą wzbudzać zainteresowanie fanów.

Zobacz także: Zapytali Roxie Węgiel o ciążę. Jej reakcja nie pozostawia złudzeń

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia