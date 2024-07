Marek Kondrat wraz z żoną Antoniną wziął udział w demonstracji Komitetu Obrony Demokracji w Krakowie. I chyba nie spodziewał się jakie będą tego konsekwencje. Klienci banku, który od lat reklamuje Kondrat są oburzeni jego zaangażowaniem politycznym, chcą masowo zamykać konta. Na swoim Facebooku bank tłumaczy się za Marka Kondrata, a na Twitterze już powstała grupa nawołująca do bojkotu banku.

Komentarze klientów banku na Facebooku są bardzo ostre:

Chcialam zalozyc u Was konto, ale cale szczescie nie mialam na to ostatnio czasu. Teraz bardzo sie ciesze. Pozdrowienia dla Marka K. Radze Wam, abyscie go zwolnili, jak to zrobil Orange z klamca Karolakiem. Moze to powstrzyma dalsza utrate klientow. Poki ten czlowiek dla Was pracuje, ja konta nie zaloze.