Tylu gwiazd jeszcze nie widzieliście w jednym miejscu! Małgorzata Kożuchowska, Joanna Krupa, Magda Gessler (z żyrafą na sukience), powściągliwa Patricia Kazadi, Tamara Arciuch w widoczniej już mocno ciąży czy Ewa Chodakowska z mężem (bo jakże by inaczej), złota Omenaa Mensah czy zwiewna Agnieszka Cegielska to kolejne gwiazdy, które przyszły na bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam". Ale to nie koniec gwiazd - było ich jeszcze, jeszcze i jeszcze więcej! Zapraszamy na kolejna galerię z Balu TVN.

Te kreacje, te kolory, te kroje.... Musicie to zobaczyć!

