Odcinkowa opowieść Netfliksa o legendarnej Czarnej Wdowie, czyli „Griselda” obecnie cieszy się bardzo wysoką oglądalnością. Serial o Kokainowej Matce Chrzestnej, która w latach 70. przestraszyła nie tylko Miami, ale i samego Pablo Escobara, to nowy hit dla fanów „Narcos”. La Madrina stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii, wprowadzając nowatorskie na swoje czasy metody. Jednak o Escobarze mogliśmy już obejrzeć niejedną produkcję, natomiast o Griseldzie Blanco nadal wiemy zaskakująco mało.

Griselda Blanco – baronessa, która rzuciła wyzwanie Escobarowi

Choć świat baronów narkotykowych zdominowany jest przez mężczyzn, była przynajmniej jedna kobieta, której bał się sam Pablo Escobar. Co ciekawe, podobno przez chwilę oboje się lubili. Griselda Blanco poznała Kokainowego Króla, gdy ten był jeszcze drobnym dealerem. La Madrina dostrzegła nie tylko umiejętności, ale także i ambicje przestępcy. Walka o wpływy między nimi rozpoczęła się w 1975 roku.

Griselda Blanco Netflix

Nic dziwnego, że to właśnie twórcy serii Netfliksa „Narcos” oraz „Narcos: Mexico” zabrali się za serial o losach Griseldy Blanco. Główną rolę zagrała Sofia Vergara, która już zalicza wielki skok popularności. Wcześniej kojarzona była przede wszystkim z komediowej serii „Współczesna rodzina”. Tu pokazała zupełnie inną stronę.

Urodzona w 1943 roku Griselda Blanco w drugiej połowie lat 70. była już na szczycie kariery i zarządzała imperium narkotykowym wartym miliardy dolarów. Wykorzystywała przede wszystkim piękne kobiety lub matki z dziećmi, które przemycały kokainę w bieliźnie specjalnie zaprojektowanej przez La Madrinę. I tak Blanco stała się jedną z głównych importerek kokainy do Miami.

Nie bez powodu Griselda była nazywana Czarną Wdową. Choć nigdy jej tego nie udowodniono, najprawdopodobniej to baronessa stała za śmiercią swoich trzech mężów. Pierwszego poznała jeszcze jako nastolatka i jeszcze przed 21. urodzinami została matką trójki synów: Ubera, Osvaldo oraz Dixona. Po wyemigrowaniu do Nowego Jorku w połowie lat 60. miała zlecić zabójstwo Carlosa Trujillo. Drugim mężem Blanco był Albert Bravo. Mężczyzna został zastrzelony z zimną krwią pod nocnym klubem w Miami.

Trzecim partnerem Czarnej Wdowy był jej długoletni ochroniarz i kochanek, Dario Sepulveda. Po jednym z konfliktów z żoną ten zabrał ich wspólnego syna do Kolumbii. Zginął w 1983 roku, zamordowany najprawdopodobniej przez bandytów wynajętych przez Blanco, która odzyskała dziecko. Zaledwie dwa lata później La Madrina została aresztowana w Los Angeles.

Początkowo Griseldę Blanco oskarżono o produkcję, import i dystrybucję kokainy. Skazano ją na 15 lat pozbawienia wolności. Z czasem doszły zarzuty trzech morderstw pierwszego stopnia, ale przez błędy proceduralne ostatecznie prokuratura musiała zmienić oskarżenie. Za morderstwa drugiego stopnia dostała dodatkowe 20 lat więzienia.

Griselda Blanco pozostała w cieniu Pablo Escobara

Z zakładu karnego wyszła w 2002 roku. Schorowana i deportowana do Kolumbii Griselda Blanco utrzymywała, że żałuje wszystkich zbrodni. Zapewniała, że wróciła jako głęboko wierząca katoliczka. Jej historia skończyła się dekadę później. 3 września 2012 roku 69-letnia Kokainowa Matka Chrzestna została zastrzelona w Medellin. Nadjeżdżający motocyklista oddał dwa celne strzały w jej głowę.

Griselda Blanco Netflix

To właśnie Blanco rozpowszechniła ten model egzekucji na terenie Stanów Zjednoczonych. Motocykliści, tzw. Pistoleros przyjeżdżali znienacka i z bliskiej odległości usuwali wrogów. Dzięki jednośladom mogli uniknąć korków i szybko zniknąć z miejsca zbrodni. Jednak to nie Pablo Escobar doprowadził do śmierci Czarnej Wdowy.

Podobny los spotkał jej dzieci. Uber, Osvaldo i Dixon zostali zamordowani niedługo po odsiedzeniu swoich wyroków. Synowie Blanco także zajmowali się narkotykowym biznesem. Życie zachował jedynie jej najmłodszy – Michael Corleone.

Griselda Blanco Netflix

La Madrina uważana jest za jedną z najbrutalniejszych postaci świata narkotykowego. Pierwszej zbrodni miała dokonać już jako 11-latka. W trakcie porwania młodszego o rok chłopca, miała zastrzelić zakładnika, gdy rodzice odmówili zapłaty okupu. Choć Griselda pozostała w cieniu Escobara, dzisiaj jej historię możecie lepiej poznać dzięki serialowi Netfliksa.

