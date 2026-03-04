Bagi wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Jeden z najpopularniejszych influencerów w Polsce wrzucił do sieci nagranie, które wywołało lawinę komentarzy. Mikołaj Bagiński spotkał się z Magdaleną Tarnowską i razem zrobili coś, co zaskoczyło internautów. Tancerka napisała wprost: "W końcu" co moze oznaczać, że właśnie na to czekała. Nie uwierzycie, o co chodzi.

Odmieniony Bagi na nagraniu z Magdaleną Tarnowską

Duet Bagi i Magdalena Tarnowska od kilku miesięcy wzbudza naprawdę spore emocje. Ich wspólna przygoda rozpoczęła się kilka miesięcy temu, gdy okazało się, że stworzą parę w "Tańcu z Gwiazdami". Para zachwycała swoimi występami, a widzowie ich pokochali. Bagi i Magdalena Tarnowska w programie mogli liczyć na ogromne wsparcie fanów, dzięki którym dotarli aż do wielkiego finału i ostatecznie zdobyli razem Kryształowa Kulę. Bagiego i Tarnowską połączyła przyjaźń, która trwa do dziś.

Teraz influencer pokazał nowe nagranie z tancerką, a fani przecierają oczy. Bagi opublikował wideo, na którym pozbywa się wąsa - a dokładniej pomaga mu w tym właśnie Tarnowska! Mikołaj Bagiński w ten sposób zareklamował maszynkę popularnej marki, ale jak zaznaczył nie zamierza na tym zarabiać i pieniądze przeznacza na cele charytatywne.

przekazujemy 100.000PLN na fundację @niewidacpomnie zwiększającą świadomość na temat męskiego zdrowia psychicznego napisał Bagi.

Odmieniony wygląd Bagiego najwyraźniej zachwycił Magdalenę Tarnowską, która w komentarzu napisała wprost:

W końcu napisała tancerka i dodała emotikonę z sercami.

Fani zachwyceni nagraniem i gestem Bagiego

Pod nagraniem opublikowanym na profilu Bagiego na Instagramie momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są zachwyceni i pisza wprost:

Nie ma osoby w polskim Internecie, która Cię przebije!! Brawo Mikołaj, jesteś świetnym człowiekiem

Wy jesteście niemożliwi, przechodzicie najśmielsze oczekiwania… BRAWO WY!!! czytamy w komentarzach.

Nagranie znajdziecie poniżej.

Bagi zaskoczył wszystkich na planie nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Chociaz przygoda Bagiego z "Tańcem z Gwiazdami" zakończyła się wraz z zakończeniem jubileuszowej edycji, to jego relacja z Magdaleną Tarnowską wciąż trwa. Teraz influencer wspiera tancerkę, która w osiemnastym sezonie tranuje z Piotrem Kędzierskim. W minioną niedzielę odbył się premierowy odcinek show, a na planie doszło do zaskakujących scen. Szybko okazało się, że Bagi wkręcił wszystkich na planie "Tańca z Gwiazdami" - w programie pojawił się jego sobowtór, który z dumą nosił Kryształową Kulę, a sam influencer w przebraniu próbował nie wyróżniać się z tłumu.

