Inez Lis to polska influencerka aktywna w mediach społecznościowych, znana przede wszystkim z treści modowych i urodowych. Jest kojarzona z grupą DRE$$CODE na Instagramie, a jej profile można znaleźć m.in. na TikToku, YouTube oraz Instagramie, gdzie publikuje pod nazwą iineezka. Jej wpisy często wywołują duże zainteresowanie fanów - podobnie było i tym razem.

Magdalena Tarnowska zareagowała na zdjęcie Inez Lis u boku Bagiego

Influencerka podzieliła się ostatnio zdjęciami z zagranicznego wyjazdu. Na fotografiach pozuje razem z Bagim, a całość podpisała krótkim i żartobliwym opisem:

My tacy w Korea.

Mikołaj Bagiński w ostatnim czasie zdobył jeszcze większą popularność dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie tańczył w parze z Magdaleną Tarnowską. Para dotarła aż do finału i zdobyła Kryształową Kulę, a całokształt ich obecności w programie przyniósł im ogromną sympatię widzów. Jako para "numer 9" zachwycali nie tylko na parkiecie, ale również w sieci, bijąc rekordy wyświetleń na swoich wspólnych rolkach czy zdjęciach.

Influencer zainteresowany jest również nową edycją tanecznego show. Nie raz wziął już udział w treningach Magdy Tarnowskiej i Piotra Kędzierskiego do "TzG", podczas którego nagrywali również materiały na swoje media społecznościowe.

Mikołaj Bagiński zapowiedział również, że ma zamiar kibicować swojej programowej partnerce w nadchodzącym sezonie. Fani jednak dopatrują się czegoś więcej w ich relacji, z czego ciągle muszą się tłumaczyć. Nic więc dziwnego, że Magdalena Tarnowska zwróciła na siebie szczególną uwagę pod najnowszym wpisem influencerki. Tancerka zostawiła pod zdjęciami czerwone serce. Na jej komentarz szybko odpowiedziała sama Inez:

Madziulaaa - odpisała Inez.

Fani komentują zdjęcia Bagiego i Inez

Na wspólne zdjęcia Inez i Bagiego zareagowała nie tylko Magdalena Tarnowska ale również tysiące fanów. Pod fotkami pojawiło się mnóstwo pozytywnych reakcji:

Słodziaki.

Najpiekniejsii.

Piękna przyjaźń - czytamy w komentarzach.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: