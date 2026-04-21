W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Gamou Fall i Magdalena Tarnowska rozgrzali parkiet do czerwoności, prezentując pełne pasji paso doble, które zostało nagrodzone owacjami na stojąco. Tymczasem Mikołaj Bagiński - zwycięzca poprzedniej edycji programu i dawny partner tancerki - opublikował w sieci zaskakujące nagranie.

Magdalena Tarnowska i Gamou Fall zachwycili w "Tańcu z Gwiazdami"

W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Tarnowska i Gamou Fall stworzyli duet, który - choć powstał w wyniku zamiany par - okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Ich paso doble zachwyciło od pierwszych sekund - choreografia pełna napięcia, emocji i teatralnej ekspresji sprawiła, że na sali momentami panowała absolutna cisza, potęgująca odbiór całego występu.

Występ został nagrodzony owacjami na stojąco zarówno przez publiczność, jak i jurorów, którzy nie kryli zachwytu i określali go jako "metafizyczny" oraz jeden z najlepszych w historii programu. Para zdobyła maksymalną liczbę punktów, a ich taniec - zdaniem wielu - przejdzie do historii show jako jedno z najbardziej poruszających i dopracowanych widowisk tej edycji.

Bagi reaguje na występ Tarnowskiej i Falla w "Tańcu z Gwiazdami"

Do tego wydarzenia w charakterystyczny dla siebie sposób odniósł się Mikołaj "Bagi" Bagiński, który opublikował w sieci zabawne nagranie inspirowane występem pary. Jego humorystyczne wideo szybko przyciągnęło uwagę internautów i zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, podsycając jednocześnie zainteresowanie jego relacją z Magdaleną Tarnowską, o której od pewnego czasu spekuluje się wśród fanów.

Influencer wyciągnął hantle i rozpoczął trening, stawiając przed sobą zdjęcie, przedstawiające umięśnionego Gamou i wpatrzonej w niego Magdy, z ostatniego występu w programie.

Od rana duża dawka motywacji napisał pod nagraniem.

Pod nagraniem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo wpisów od fanów Bagiego. Największą uwagę zwrócił jednak komentarz Jacka Jeschke, który rozbawił internautów równie mocno, co samo nagranie. Przypomnijmy, że to właśnie żona tancerza - Hanna Żudziewicz - partneruje Gamou w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Ja mam tak co tydzień rzucił Jeschke.

