Światowy Dzień Zespołu Downa przypada 21 marca i właśnie przed tą datą Mikołaj "Bagi" Bagiński pokazał się w mediach społecznościowych razem z siostrą żyjącą z zespołem Downa. Matylda Bagińska opowiedziała, dlaczego ten dzień jest dla niej ważny i co daje jej oraz jej przyjaciołom poczucie bycia zauważonymi. Na koniec rodzeństwo zaapelowała do wszystkich oglądających.

Bagi z siostrą wzruszają nagraniem

Bagi z siostrą przypomnieli internautom, że 21 marca nazywany jest Dniem Kolorowej Skarpetki. Opowiedzieli, jak w ich domu obchodzi się ten szczególny dzień.

U nas w domu zawsze każdy z rodziny 21 marca nosi kolorowe (dwie różne przyp. red.) skarpetki w ramach wsparcia właśnie osób z zespołem Downa przekazało rodzeństwo.

Zarówno Bagi, jak i Matylda na nagraniu zaprezentowali się w różnych, kolorowych skarpetkach nie bez powodu. Wystosowali do obserwujących szczególny apel.

Namawiamy was, żebyście założyli kolorowe skarpetki i wspierali osoby z zespołem Downa w ich przepięknym dniu przekazali na nagraniu.

Siostra Bagiego w szczerym wyznaniu o chorobie

W przekazie Matyldy na nagraniu wybrzmiał temat wykluczenia, z którym mierzą się osoby z zespołem Downa. Zwróciła uwagę, że ten dzień jest ważny dla niej i jej przyjaciół właśnie dlatego, że daje poczucie, iż nikt nie zostaje pominięty.

Ten dzień znaczy dla mnie i dla moich przyjaciół, żeby nikt nie poczuł się wykluczony, żeby nie byli sami, bo ta pamięć jest najważniejsza powiedziała Matylda Bagińska.

Słowa młodszej siostry wsparł starszy, siedzący obok brat, znany mediom influencer Bagi.

Ten dzień jest właśnie po to, żeby okazać wsparcie każdej osobie, która ma zespół Downa dodał Bagiński.

Bagi z siostrą na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Bagi wielokrotnie mówił o tym, jak ważna jest dla niego relacja z siostrą. Widzowie mogli zobaczyć Bagiego z siostrą również w rodzinnym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie Matylda zwróciła na siebie uwagę publiczności. W materiale podkreślono także sportowe osiągnięcia Matyldy Bagińskiej. Ma na koncie wiele sukcesów, w tym złote medale w pływaniu synchronicznym. Dla wielu osób to kolejny powód, by zatrzymać się przy jej słowach i włączyć w akcję, którą symbolicznymi gestami i serdecznymi słowami wsparły Bagiego z siostrą gwiazdy w komentarzach. Pod nagraniem zobaczyć możemy komentarze między innymi tancerki Magdaleny Tarnowskiej, wokalistki Cleo i prezenterki Pauliny Sykut-Jeżyny.

W ostatnich godzinach Bagi udostępnił na swoich InstaStories kilka zdjęć i filmów fanów, którzy czynnie wzięli udział w akcji, pokazując się szerszej publiczności w niedopasowanych skarpetkach.

