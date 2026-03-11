Mikołaj "Bagi" Bagiński nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Po wygranej z "Tańcu z gwiazdami" nieustannie rozwija swoje media społecznościowe, a także działa jako przedsiębiorca. Tym razem podzielił się ze swoimi obserwatorami wielką radością i nagrodą przekazaną mu podczas specjalnej gali.

Mikołaj Bagiński zdobył tytuł Warszawiaka Roku 2025

Finał dziewiątej edycji plebiscytu "Warszawiaki" odbył się w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. To właśnie tam 128 kandydatów rywalizowało w aż 12 kategoriach, a wyjątkowe statuetki zaprojektował artysta Andrzej Pągowski. Najważniejsze wyróżnienie tej edycji przypadło właśnie Mikołajowi "Bagiemu" Bagińskiemu, influencerowi oraz przedsiębiorcy, który cieszy się ogromną popularnością w przestrzeni medialnej.

Wydarzenie, organizowane pod honorowym patronatem Rafała Trzaskowskiego, przyciągnęło tłumy. Bagiński nie krył wzruszenia i niepowtarzalnej radości, odbierając z rąk organizatorów prestiżową statuetkę. Ze sceny wyznał:

Jestem super wdzięczny, że mogę taką nagrodę odbierać. Myślę, że tak naprawdę od młodego mógłbym się nazwać takim promotorem Warszawy.

Na tym Bagi jednak nie poprzestał. W dalszej części przemowy nawiązał do swojego dzieciństwa, a także historii miasta.

Mikołaj "Bagi" we wzruszającej przemowie

Podczas przemówienia Mikołaj "Bagi" Bagiński podkreślił swoje głębokie przywiązanie do stolicy, wracając myślami do wcześniejszych lat.

Jak miałem 12 lat, wyjechałem mieszkać na rok do Austrii, do Wiednia, ponieważ mój tata tam zaczął pracować. Po roku wróciłem do Warszawy i byłem osobą, która mówiła wszystkim swoim kolegom i koleżankom, jak byliśmy młodzi, że ta Warszawa naprawdę jest super, że cała Polska jest świetna, ale w szczególności Warszawa, gdzie się wychowałem powiedział Bagi.

W dalszych słowa nie krył swojego przywiązania do miasta, otwarcie mówiąc, że od lat czuje się promotorem stolicy.

Naprawdę uważam, że Warszawa jest przepięknym miejscem do mieszkania. (...) Myślę, że od lat czuje się osobą promującą stolicę dodał Bagi.

Największe zaskoczenie nastąpiło jednak przy końcu przemowy influencera, kiedy ten wspomniał o Janinie Janowskiej, uczestniczce Powstania Warszawskiego:

Na koniec chciałbym jeszcze z tego miejsca powiedzieć taką historię. W niedzielę, będąc na 'Tańcu z Gwiazdami', siedziałem obok pani Janiny Jankowskiej, która brała udział w powstaniu warszawskim. Pani Janina jest dla mnie niesamowicie inspirującą osobą, tak że z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym Warszawa jest taka piękna - i które poświęciły się, żebyśmy mogli właśnie być w tak fajnym miejscu.

Fala gratulacji dla Bagiego

Na Instagramie Bagiego natychmiastowo zaczęły pojawiać się gratulacje zarówno od fanów influencera, jak i znanych szerszej publice gwiazd polskiego show-biznesu. Nie zabrakło też przywołania wygranej Bagiego w "Tańcu z gwiazdami".

Gratulacje Mikołaj. Piękna nominacja i piękna nagroda. Kula 'TzG' rozpędziła Cię niesamowicie. Nie zatrzymuj się!

Gratulacje!!!! Piękna przemowa i to, że wspomniałeś o Pani Janinie. No pięknie! czytamy w komentarzach.

Swoje symboliczne gratulacje złożyły też tancerka Hanna Żudziewicz oraz aktorka Paulina Gałązka.

