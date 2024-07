Do wykonania tego makijaż Kasia Gajewska użyła:

• Podkład Matchmaster nr 1.5 - MAC

• Korektor Lasting Perfection nr 3 - Collection

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Brow Wiz w kolorze Brunette - Anastasia Beverly Hills

• Cień Soba - MAC

• Cień Sparkle Eyeshadow Sunlight - Bobbi Brown

• Cień Talk Like An Egyptian - Catrice

• Czarny żelowy eyeliner Lasting Drama - Maybelline

• Rozświetlacz Mary-Lou Manizer - The Balm

• Tusz - Magnetic Lash

• Rzęsy nr 318 - Ardell

• Contour Kit - Anastasia Beverly Hills

• Konturówka Dragon Fruit - Sleek

• Błyszczyk Lab Shine nr M10 - Make Up For Ever