"Bad Boy" Patryka Vegi online! Gdzie oglądać film z Antkiem Królikowskim w Internecie?

Kolejny polski film, który niedawno miał premierę kinową trafia do sieci! Mowa o „Bad Boy” Patryka Vegi, który widzowie mogli oglądać od 21 lutego. Jednak w ciągu trzech tygodni od premiery obejrzało go jedynie 400 tys. widzów i to najgorszy wynik w historii filmów Vegi. Teraz film „Bad Boy” z Antkiem Królikowskim w roli głównej będzie można zobaczyć w sieci już od 8 kwietnia! Gdzie go zobaczymy?

„Bad Boy” Vegi w Internecie od 8 kwietnia!

Firma Kino Świat, która zajmuje się dystrybucją filmu „Bad Boy” poinformowała, że najnowszy film Patryka Vegi od 8 kwietnia będzie można zobaczyć w serwisach: Player.pl, VoD.pl, Ipla, NCplusgo.pl i Chili oraz na platformach VoD operatorów: Cyfrowy Polsat, Orange, Play, UPC Polska, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Netia i Inea.

W filmie zobaczymy losy postaci związanych ze środowiskiem piłkarskim. Napady, ustawki kiboli, narkotyki, porachunki gangsterskie i agresja na stadionach – to wszystko pojawia się w najnowszym filmie Patryka Vegi. W rolach głównych zobaczymy Antoniego Królikowskiego, Macieja Stuhra, Piotra Stramowskiego czy Andrzeja Grabowskiego.

Tu zobaczycie zapowiedź tego, co czeka Was w filmie "Bad Boy"! Bez cenzury!

Antek Królikowski z dziewczyną na premierze "Bad Boya".

Film Patryka Vegi będzie dostępny na kilku playerach od 8 kwietnia. Niestety za obejrzenie filmu trzeba będzie zapłacić - ceny będą się różnić w zależności od platformy, na którą się zdecydujemy.