"Bad Boy"  już na Netflix! Najnowsza produkcja Patryka Vegi z Antkiem Królikowskim dostępna online 

Najnowsza produkcja Patryka Vegi pt. "Bad Boy" trafiła na kolejna platformę. Tym razem chodzi o Netflix. Kinowy hit z Antonim Królikowskim jest dostępny online niespełna półtora miesiąca po premierze na dużym ekranie.

Netflix ma już w swojej bibliotece naprawdę sporo propozycji od tego reżysera. Jest w czym wybierać!

"Bad Boy" Patryka Vegi na Netflixie

Też tęsknicie za futbolem tak jak Pablo?⚽️😭 Film „Bad Boy” dostępny już na Netflixie i VOD😎 - zapowiedział Antoni Królikowski

Najnowszy film kontrowersyjnego reżysera dostępny jest również na Player.pl, VoD.pl, Ipla, NCplusgo.pl i Chili oraz na platformach VoD operatorów: Cyfrowy Polsat, Orange, Play, UPC Polska, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Netia i Inea.

"Bad Boy" to nie jedyna świeżynka polskiego kina, która trafiła na netflixową platformę. Od niedawna można również obejrzeć pierwszy polski slasher z Julią Wieniawą pt. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz gorący romans Blanki Lipińskiej "365 dni". Skusicie się na którąś z tych propozycji?

Najnowszy film Patryka Vegi z udziałem Antka Królikowskiego trafił do kin 21 lutego. W ciągu 3 tygodni obejrzało go 400 tys. osób. To najniższy wynik w historii filmów Vegi.

