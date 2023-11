1 z 4

Marina pokazała zdjęcie z baby shower oraz wózek Liama! Gwiazda, która dwa tygodnie temu urodziła syna Liama, spędza czas z mężem Wojtkiem Szczęsnym. Para wciąż jest w Polsce, gdzie Marina urodziła swojego syna. Wojtek wkrótce zaczyna przygotowania do nowego sezonu w swoim klubie Juventus Turyn. Gdy rozpoczną się rozgrywki klubowe, jak i eliminacje do Euro, Szczęsny będzie miał mniej czasu dla swojej rodziny, ale teraz jest oddanym mężem i ojcem. Marina pokazała nawet nagranie na Instagramie, jak wraz z mężem i Liamem spędza popołudnie na balkonie. Para wygląda na zrelaksowaną, zatem wiele wskazuje na to, że Liam daje im nawet pospać w nocy ;) Na nagraniu możemy zobaczyć, jakim wózkiem jeździ Liam. Marina pokazała też zdjęcie z baby shower. Jak wyglądało? Zobacz kolejny slajd!

