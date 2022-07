Babcia Barona trafiła do domu opieki. To znana aktorka 

Nie żyje Zbigniew Korpolewski, partner Ireny Santor, artysta estradowy, aktor, prezenter, prawnik. O jego śmierci poinformowała córka za pośrednictwem TVP INFO. Miał 84 lata. Ostatnie miesiące spędził wraz z żoną w domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie trafił tuż po operacji serca. Nie żyje Zbigniew Korpolewski, partner Ireny Santor Irena Santor i Zbigniew Korpolewski byli ze sobą przez ponad 20 lat. Nigdy nie wzięli ślubu: Do niczego nie jest mi on potrzebny. Jeżeli mamy sobie coś przyrzec i potem to przyrzeczenie spełnić, sami musimy tego chcieć. Ślub może być ważny, gdy młodzi ludzie mają dzieci, ale nie dla papierków. Jestem dorosła, nie mam dzieci, nie muszę niczego porządkować. Przyjaźń jest ważniejsza od miłości - mówiła w "Gali". Para nie doczekała się dzieci. Zbigniew Korpolewski trafił do szpitala kilka miesięcy temu. Przeszedł operację serca. Aby wrócić do pełni sił, zamieszkał w domu opieki Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Po jakimś czasie dołączyła do niego pani Irena. Choć nie mieli ślubu, mówiła o nim per mąż: Przyjechaliśmy tu z mężem (Zbigniew Korpolewski) w marcu. Po operacji serca Zbyszek wymagał rekonwalescencji. A mnie przerósł stres związany z chorobą męża. Skolimowski Dom Artystyów Weteranów to pensjonat połączony ze szpitalem. Są pielęgniarki, przyjeżdża lekarz. Czuję się tu jak na wczasach. Każdy ma mały pokoik. Śniadania i kolacje dostaję do łóżka, tylko na obiad trzeba zejść. Dla mnie to wybawienie, bo z gotowaniem jestem na bakier. Pensjonat otoczony jest parkiem. Zbyszek zaczął chodzić, więc wyciągam go na spacery. Doszłam już do formy, szykuję się do koncertu, który ma się odbyć niebawem. Dlatego sporo ćwiczę. - mówiła w Twoim Stylu Irena Santor. Warto przypomnieć, że to właśnie...