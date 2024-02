Doda obchodziła swoje 40-ste urodziny w Tajlandii. Zabrała ze sobą tylko najbliższych. Jak sama przyznała, daleko jej do hucznych imprez, a te kilka, które zorganizowała w życiu, utwierdziły ją w przekonaniu, że to rozrywka nie dla niej. Teraz zabrała głos w sieci:

Opowiedziała o swoich uczuciach.

Doda skończyła 40 lat. Miniony rok był dla niej wyjątkowy. Nagrała własne reality show, w którym pokazała, jak wygląda jej praca. Przygotowała trasę koncertową swoich marzeń, a bilety na nią wyprzedawały się jak świeże bułeczki. Jej płyta biła rekordy popularności, a w dniu jej 40-stki w sprzedaży ukazały się pierwsze stworzone przez nią perfumy, a to i tak tylko część projektów, których się podjęła. Kilka dni po urodzinach postanowiła zabrać głos:

Przyznała, jak czuła się, kiedy jej nowa płyta odnosiła sukcesy, a także jak wyglądał pierwszy dzień sprzedaży jej autorskich perfum. To drugie działo się dokładnie w dniu jej urodzin:

To było niezwykłe uczucie kiedy Aquaria w przed dzień premiery była już platynowa, A pierwszy halowy jej koncert sprzedał się w dwa dni... ALE do tego nigdy nie przyjdzie mi się przyzwyczaić, bo kiedy okazało się że firma nie nadąża wysyłać perfum, to po prostu aż mnie w sercu ściska ???? Pewnie dlatego, że stworzyłam je pod księżycem w nowiu od A do Z w swoim sercu. Są to moje autorskie perfumy nie sygnowane żadnej wielkiej firmy. Dokładnie takie jak pachnę ja, a wiadomo DODA nie jest dla wszystkich.

- napisała na Instagramie.