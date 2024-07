Do końca tegorocznego Mundialu pozostały już tylko dwa mecze - dziś Holandia zmierzy się z Brazylią w walce o trzecie miejsce, a już jutro to najważniejsze spotkanie czyli finał mistrzostw pomiędzy Niemcami a Argentyną. Na finiszu rozgrywek nie obyło się bez kontrowersji. Przypomnijmy: Holandia uniosła się honorem i nie chce grać o 3 miejsce na Mundialu

Każde mistrzostwa mają też swoją miss. Pamiętamy doskonale Euro 2012, podczas których swoją karierę zaczęła Natalia Siwiec. Zdjęcia polskiej modelki na trybunach Stadionu Narodowego obiegły cały świat, a ona doskonale wykorzystała swoje pięć minut. W Brazylii ten sam los spotkał Axelle Despiegelaere, którą zauważono podczas meczu Belgii z Rosją. Niemal z dnia na dzień kontrakt podpisała z nią marka L'Oreal, która zrealizowała krótką reklamówkę z 17-letnią Belgijką.

Firma nie przewidziała jednak, że Axelle posiada dość kontrowersyjne poglądy. Dziewczyna umieściła na swoim Facebooku zdjęcie z polowania, na którym pozuje z zabitym zwierzęciem. Fotka i dołączony do niej komentarz wywołały burzę wśród internautów.



Polowanie to nie kwestia życia lub śmierci. To o wiele ważniejsze. Zrobiłam to zdjęcie jakiś rok temu. Jestem dziś gotowa zapolować na Amerykanów haha - napisała Axelle.