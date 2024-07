Na australijskiej gali ARIA Awards nie mogło zabraknąć Kylie Minogue. Piosenkarka w zgodzie z najgorętszym trendem wybrała przezroczystości.

Jednak sukienka Richarda Nicolla niespecjalnie przypadła nam do gustu. Odsłonięte nogi, plecy, błyszczące paseczki i falbanki to naszym zdaniem odrobinę za dużo. Takiej piękności wystarczyłaby klasyczna suknia.

Oprócz awangardowej sukni, Kylie zaprezentowała się także w nowej fryzurze. Po eksperymentach z brązowym odcieniem, Kylie wróciła do blondu.

A Wy, co sądzicie o stylizacji Kylie? Podoba się Wam?

kj

Reklama