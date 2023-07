Anna Lewandowska ponownie zachwyciła internautki swoją stylizacją i wszyscy pytają tylko o jej sukienkę! Jak się okazuje, słynna trenerka miała ostatnio prawdziwe powody do świętowania, bo jej - równie słynna - siostra cioteczna wzięła ślub! Na tę wyjątkową okazję żona Roberta Lewandowskiego wybrała żółtą mini od znanej polskiej projektantki, której ubrania noszą największe, światowe gwiazdy! Weselna kreacja od Magdy Butrym kosztowała aż... 7000 złotych! Zobacz także: Anna Lewandowska w stylizacji weselnej za 9 tysięcy złotych! Nie pierwszy raz się w niej bawi Anna Lewandowska w modnej sukience Anna Lewandowska to jedna z najbardziej stylowych, polskich gwiazd i chodząca modowa inspiracja. Kiedy trenerka pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie zdjęciem z piękną młodą parą, fani żony Roberta Lewandowskiego dosłownie oszalały. Jak się okazuje, na ślub swojej siostry ciotecznej Katarzyny Krzywańskiej - wielokrotnej medalistki Mistrzostw Świata, Europy i Polski w karate, z którą raz Anna Lewandowska zdobyła vice mistrzostwa Świata - trenerka wybrała kreację od Magdy Butrym z zeszłorocznej, jesiennej kolekcji! Mini sukienka z żakardowej tkaniny z jedwabnej satyny i kwiatowym nadrukiem, mocno podkreślonymi, kanciastymi ramionami, długimi rękawami i głębokim dekoltem to prawdziwy hit! Kreacja gwiazdy nie należy jednak do najtańszych bo Anna Lewandowska za swoją stylową sukienkę musiała zapłacić aż... 7 tysięcy złotych! Uwagę przyciąga również marszczony dół, który od kilku sezonów jest jednym z największych trendów. Retro sukienka nawiązująca do lat 80. doskonale podkreśliła wysportowaną, smukłą sylwetkę oraz urodę znanej trenerki, a jej żółty kolor idealnie komponował się z opalenizną Anny Lewandowskiej. Do...