Na koniec lipca pojawi się pierwsza nieautoryzowana biografia Anny Lewandowskiej o wymownym tytule "Imperium Lewandowskiej". Autorem książki o 34-letniej milionerce jest Monika Sobień-Górska, prywatnie żona satyryka Roberta Górskiego. Anna Lewandowska wie, że powstała książka o niej, ale nie wie, czego może się spodziewać. Już teraz książka wzbudza kontrowersje i chodzi o lata młodości trenerki!

Monika Sobień-Górska w rozmowie z "Faktem" przyznała, że prace nad książką zaczęła od udziału w obozie Anny Lewandowskiej, ale wtedy nie informowała trenerki o swoich planach. Książka porusza temat biznesów Anny Lewandowskiej i budowania marki w tzw. narracji "od zera do bohatera". W nieautoryzowanej biografii poruszony jest też wątek osobisty trenerki związany z opuszczeniem rodziny przez ojca, Bogdana Stachurskiego, który jest operatorem filmowym. Jak wiadomo, niedawno w wywiadzie dla "Twojego Stylu" Anna Lewandowska mówiła wprost o trudnym dzieciństwie i nie ukrywała, że dawała lekcje karate, aby wspomóc finansowo mamę. Teraz Monika Sobień-Górska zapowiada, co udało jej się ustalić:

Dotykam tego tematu w kontekście budowania marki "ByAnn" przez narrację "od zera do bohatera". To jest bardzo chwytliwe marketingowo. Lewandowska od dawna opowiadała w wywiadach, że została porzucona przez ojca, a rodzina cierpiała biedę i żyła w niedostatku. Przedstawia się jako dziewczyna z sąsiedztwa, która ciężką pracą dorobiła się wielkiej fortuny. Próbowałam to zbadać, bo pewne elementy tej układanki nie do końca pasowały. Szybko dotarłam do informacji, które ewidentnie wskazują na to, że Lewandowska, wtedy jeszcze Stachurska, pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny. Skąd więc te opowieści o dziurawych butach i Caritasie, który pomagał jej rodzinie? Zagadkę rozwiązuję w książce. Udało mi się porozmawiać z osobami z kręgu jej bliskich krewnych i ustalić jak było naprawdę - mówiła Monika Sobień-Górska dla Fakt.pl.