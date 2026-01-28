Harper Beckham wspiera Victorię. Brooklyn odcina się od rodziny

Harper Beckham, 14-letnia córka Victorii i Davida Beckhamów, nie pozostawiła wątpliwości co do swojego stanowiska w toczącej się rodzinnej sytuacji. Podczas uroczystości, która miała miejsce w trakcie Paris Fashion Week, nastolatka towarzyszyła swojej mamie, gdy ta odbierała prestiżowe wyróżnienie - tytuł Knight of the National Order of Arts and Letters (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres), przyznany przez francuskie Ministerstwo Kultury.

Brooklyn Beckham nie pojawił się na uroczystości we Francji

Na wydarzeniu obecni byli David Beckham oraz dzieci Victorii i Davida: Romeo, Cruz i Harper. Zabrakło jednak Brooklyna Beckhama - najstarszego syna pary. Jego nieobecność nie przeszła niezauważona, zwłaszcza w kontekście niedawnych wydarzeń rodzinnych.

Harper opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, komentując post Victorii dokumentujący wydarzenie. Napisała w nim: „Jesteś dla mnie największą inspiracją”, wyrażając tym samym swoje pełne wsparcie i lojalność wobec matki.

Brooklyn zdecydował się nie uczestniczyć w ważnym dniu swojej matki. W czasie gdy Victoria odbierała swoje wyróżnienie, on pozostawał nieobecny. Media donoszą, że to wyraźny sygnał kontynuacji narastającego konfliktu między nim a resztą rodziny. Natomiast warto przypomnieć, że była dziewczyna Brooklyna Beckhama stanęła po jego stronie i ujawniła smutne wspomnienia z jego dzieciństwa. Jej zdaniem rodzice celebryty nie chronili go wystarczająco.

Victoria Beckham otrzymała prestiżowe wyróżnienie kulturowe zaraz po wybuchu rodzinnej afery

Victoria Beckham została uhonorowana przez francuską minister kultury, Rachidę Dati, tytułem Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Uroczystość odbyła się w ramach Paris Fashion Week w Paryżu i była symbolicznym ukoronowaniem jej wieloletniej pracy w świecie mody.

Podczas ceremonii Victoria podkreśliła znaczenie tego wyróżnienia oraz swoją wdzięczność wobec partnerów zawodowych i najbliższych. W swoich podziękowaniach skierowanych na Instagramie wyraziła szczególną wdzięczność wobec męża Davida, określając go jako „pierwszego inwestora” w jej marzenia.

Brooklyn Beckham publicznie uderzył w rodziców

Brooklyn Beckham, w styczniu 2026 roku, opublikował na Instagramie oświadczenie, które wstrząsnęło opinią publiczną. Zarzucił rodzicom, że kontrolują jego życie i nie okazują szacunku jego żonie, Nicoli Peltz, z którą wziął ślub w 2022 roku.

W swoim wpisie Brooklyn wspomniał o incydencie z wesela, podczas którego Victoria miała przejąć pierwszy taniec pary młodej, co miało wpłynąć na napięcia w rodzinie. W oświadczeniu poruszył także kwestię swoich młodszych braci i siostry, twierdząc, że rodzice „napuścili na niego rodzeństwo”.

