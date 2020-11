Znamy zwycięzców "Hotelu Paradise 2"! Sonia i Łukasz czy Ata i Artur? 

Za nami finał drugiej edycji "Hotelu Paradise"! W wielkim finale o główną nagrodę zawalczyły dwie pary - Sonia Szklanowska i Łukasz Karpiński oraz Ata Postek i Artur Sargsyan. Niestety tylko jedna z par mogła stanąć na "rajskiej ścieżce" i wybrać - miłość czy pieniądze? Do kogo trafiła główna wygrana drugiej edycji!? Nie brakowało wielkich emocji! Poznajcie werdykt!

Ata i Artur wygrywają "Hotel Paradise 2"

O tym, które pary zmierzą się w ostatecznym starciu zadecydowali wszyscy uczestnicy "Hotelu Paradise 2". Tym samym ponownie na ekranie zagościli: Ania, Ivan, Kamil, Julia, Adam, Magda, Robert, Dominika i Bartek. Po kolei musieli pokazać swoje wsparcie, stając za wybraną parą. Tym samym za Sonią i Łukaszem stanęli: Bartek, Ania, Dominika. Natomiast za Atą i Arturem stanęli: Adam, Julia, Robert, Kamil, Magda, Ivan.

Werdykt nie pozostawiał złudzeń. To właśnie Beata Ata Postek oraz Artur Sargsyan zawalczyli o główną nagrodę! Oboje musieli stanąć naprzeciw siebie na "rajskiej ścieżce". Dzieliło ich od wygranej kilka kroków, a każdy z nich oznaczał kolejne 10 tysięcy złotych. Jeżeli zdecydowaliby się rozwalić kulę na którymś z etapów, zabraliby ze sobą kwotę, która go oznaczała zostawiając partnera z niczym. Ani Ata ani Artur nie zdecydowali się jednak zniszczyć kuli na drodze do pola z kwotą 100 tysięcy złotych, co oznacza, że zgarniają całą pulę do podziału na pół. Dokładnie na taki sam krok zdecydowali się zwycięzcy pierwszej edycji Marietta Witkowska i Chris Ducci.

Gratulujemy zwycięzcom! To było bardzo emocjonujące ponad 2 miesiące programu!

Sonia i Łukasz zdobywają drugie miejsce drugiego sezonu "Hotelu Paradise"

To były wielkie emocje!