Meghan Markle nie ma ostatnio szczęścia do współpracowników. Brytyjska prasa podaje, że księżna Sussex straciła właśnie kolejną asystentkę. To odejście zaskoczyło cały Pałac Kensington. Plotkuje się, że Meghan Markle ma ciężki charakter i to właśnie dlatego straciła kolejną w ciągu kilku miesięcy asystentkę.

Reklama

Meghan Markle ma ciężki charakter?

Jak podaje dziennik "The Telegraph", Amy Pickeril, która od roku była prawą ręką Meghan Markle, zdecydowała się zrezygnować z posady asystentki księżnej Sussex. Przypomnijmy, że spoczywał na niej między innymi obowiązek wspierania żony księcia Harry'ego w jej działalności charytatywnej. Czyżby współpraca między kobietami nie układała się najlepiej?

- Choć pojawiały się pogłoski, że niektórzy kluczowi członkowie personelu Meghan porzucili posady, ponieważ księżna jest osobą trudną we współpracy, w przypadku pani Pickerill wydaje się, że jej odejście odbywa się w przyjaznej atmosferze - twierdzi źródło wspomnianego dziennika.

Przypomnijmy, że pierwszą asystentką Meghan Markle była Gina Nelthorpe-Cowne. Jej miejsce zajęła później Melissa Touabti, na której spoczęła spora odpowiedzialność. Asystentka pojawiła się bowiem w momencie przygotowań do wielkiego ślubu Meghan i Harry'ego. Melissa podobno źle wspomina ten czas. Zagraniczne media twierdzą, że trudno jej było dogadać się z humorzastą księżną.

Myślicie, że księżna znajdzie nową asystentką?

East News

Gdy pojawi się dziecko, Meghan będzie bardzo potrzebowała pomocy

East News

Reklama

Zobacz także: W takim wydaniu jej nie widzieliśmy! Meghan Markle postawiła na wzorzystą sukienkę rodem z lat 60.!