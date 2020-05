Artyści stanęli w obronie Kasi Kowalskiej! Zdecydowane komentarze muzyków

Anna Wyszkoni i Piotr Cugowski skomentowali zamieszanie wokół ostatniego koncertu Kasi Kowalskiej i stanęli w obronie wokalistki! Zaledwie kilka dni temu Kasia Kowalska wzięła udział w projekcie "Koncertowanie pod blokiem" i zagrała koncert w Ciechanowie. Niestety, chociaż organizatorzy imprezy apelowali do mieszkańców, żeby występ gwiazdy oglądać ze swoich okien i balkonów, to pod sceną i tak pojawił się spory tłum fanów. O koncercie Kasi Kowalskiej zrobiło się głośno, a internauci ostro ją skrytykowali! Teraz w jej obronie stanęli inni artyści.

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce panuje obecnie zakaz zgromadzeń i imprez masowych. Gwiazdy odwołały swoje występy już kilka tygodni temu. Ostatnio jednak została zorganizowana wyjątkowa akcji "Koncertowanie pod blokiem"- w wydarzeniu wzięła ostatnio udział Kasia Kowalska. Artystka wystąpiła na scenie ustawionej na jednym z osiedli w Ciechanowie. Niestety, pomimo próśb organizowatorów którzy apelowali, żeby nie gromadzić się pod sceną, na imprezie i tak pojawił się całkiem spory tłum.

Po zakończonym koncercie Kasia Kowalska opublikowała w sieci podziękowania dla fanów, a pod jej wpisem internauci zaczęli krytykować ją za udział w koncercie w Ciechanowie. Zachowanie Kasi Kowalskiej skomentował m.in. Paweł z "Love Island".

Powiedz mi kobieto ... jak to jest ze jeszcze niedawno płakałaś i błagałas młodych ludzi żeby zostali w domu przed obawa zarażenia się tym pseudo wirusem po czym grasz koncert na który przychodzi bardzo dużo ludzi .... przypominam grasz koncert podczas pandemii o której tak rozpaczliwie mówiłaś - napisał Paweł. (pis. oryginalna).

Teraz w obronie Kasi Kowalskiej stanęli inni artyści. Jak całe zamieszanie komentują Anna Wyszkoni i Piotr Cugowski?

Myślę, że główną przyczyną niepowodzenia był brak zapanowania nad publicznością przez właściwe służby. Gdyby ludzie zostali na balkonach, byłaby to bardzo fajna akcja. Obarczanie winą Kasi Kowalskiej za to jest niestosowne i nie na miejscu, ponieważ Kasia była głosem nas wszystkich, wszystkich artystów, którzy chcą wyjść z domu i prezentować ludziom swoją muzykę, chcą normalnie żyć i pracować- Anna Wyszkoni oceniła w rozmowie z Wirtualną Polską.

W podobnym tonie wypowiedział się również Piotr Cugowski. Muzyk odniósł się do sytuacji relacji na Instagramie Adama Sztaby.

To nie jej wina, zagrała koncert, była zaproszona. Sam bym pojechał, nie miałbym obiekcji. Wina leży bardziej po stronie organizatora. Przeszła mi myśl: kurczę, oby nie wylano dziecka z kąpielą, bo jeśli będzie miejsce dla ludzi przed sceną, to oni na pewno się zgromadzą i nie będzie to dobrze odebrane. Kasię pozdrawiam i niech się niczym nie martwi- mówił artysta.