Tłumy na koncercie Kasi Kowalskiej i afera w sieci! Gwiazdor "Love Island": "Niedawno błagałaś młodych ludzi, żeby zostali w domu"

Wczoraj Kasia Kowalska zagrała koncert w Ciechanowie w ramach akcji "Koncertowanie pod blokiem". Wydarzenie miało miejsce na osiedlu „Aleksandrówka II”. Organizatorzy prosili, żeby koncert artystki oglądać z okien i balkonów, ponieważ wciąż obowiązuje zakaz zgromadzeń, a w przestrzeni publicznej trzeba zachowywać odstęp. Niestety, pod sceną zgromadziło się kilkadziesiąt osób, a w sieci rozpętała się mała afera.

W czasach koronawirusa każdy taki występ budzi ogromne zainteresowanie - zwłaszcza, jeśli odbywa się na świeżym powietrzu. Tak też było z koncertem Kasi Kowalskiej w Ciechanowie. Organizatorzy pragnęli, żeby ze względów bezpieczeństwa, był oglądany z balkonów i okien - stąd w ogóle pomysł na akcję "koncertowanie pod blokiem". Niestety, występ tak wielkiej gwiazdy przyciągnął pod scenę kilkadziesiąt osób, ciężko więc było zachować wymagany odstęp.

Pod postem Kasi, w którym podziękowała za koncert, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy są oburzeni, że taki koncert się w ogóle odbył. Wśród nich znalazł się nawet... Paweł z "Love Island", który nie zostawił na Kowalskiej suchej nitki. Uczestnik show Polsatu wypomniał piosenkarce, że jeszcze jakiś czas temu błagała ludzi, żeby pozostali w domach, po tym jak jej córka, Ola, trafiła do szpitala zakażona koronawirusem.

Powiedz mi kobieto ... jak to jest ze jeszcze niedawno płakałaś i błagałas młodych ludzi żeby zostali w domu przed obawa zarażenia się tym pseudo wirusem po czym grasz koncert na który przychodzi bardzo dużo ludzi .... przypominam grasz koncert podczas pandemii o której tak rozpaczliwie mówiłaś... Myśle ze nie tylko ja chciałbym uslysZec od Cb odpowiedz :) a córka mam nadzieje ze doszła do zdrowia :) Nie pisze tego wszystkiego z zawiści... po prostu jestem ciekawy co kieruje takimi osobami ... i nadal czekam na sensowna odpowiedz - napisał Paweł. (pis. oryginalna).