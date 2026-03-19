Artur z "Rolnik szuka żony" zagrał w reklamie z Maciejem Stuhrem

Maciej Stuhr pojawił się w reklamie banku, ale nie jest w niej sam! Okazuje się, że razem z aktorem pojawił się w niej kontrowersyjny uczestnik 10. edycji "Rolnik szuka żony". Chodzi o przystojnego rolnika Artura, który początkowo ogłosił relację z Sarą, ale tuż przed finałem się z tego wycofał. Teraz Artur z "Rolnika" zaskakuje swoim dystansem i poczuciem humoru... To trzeba zobaczyć.

Jeden z popularnych banków wystartował z nową odsłoną kampanii. W centrum historii stoi Maciej Stuhr, który prowadzi widzów przez świat rozwiązań w lekkim, dynamicznym tempie, a towarzyszy mu nie kto inny, jak Artur, uczestnik 10. edycji "Rolnik szuka żony". Ten kontrowersyjny uczestnik po zakończeniu przygody z programem zniknął z mediów społecznościowych, po tym, jak jego zachowanie w finale "Rolnika" wywołało falę krytyki.

Teraz Artur z 10. edycji "Rolnik szuka żony" pojawił się w serii reklam banku i niczym doświadczony aktor zaskakuje u boku Macieja Stuhra. To jeszcze nie wszystko! W jednym z nagrań rolnik nawiązuje do swojego udziału w randkowym programie TVP i pokazuje nawet obrączkę na palcu, która szybko okazuje się kluczami...

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Artur był jedną z najmocniej komentowanych postaci 10. edycji. W pierwszym odcinku 10. edycji programu ujawniono, że Artur z "Rolnik szuka żony" rozbił bank i otrzymał najwięcej listów. Rolnik na swoje gospodarstwo zaprosił trzy kandydatki: Blankę, Olę i Sarę. Ostatecznie zdecydował się wybrać Sarę.

W finale 10. edycji „Rolnik szuka żony” okazało się, że Sara i Artur nie są już razem. Potem widzowie dowiedzieli się, że para niedługo przed finałem rozstała się, a Artur dumnie ogłosił, że rusza na łowy, czym wzbudził kontrowersje.

Po zakończeniu telewizyjnej przygody Artur zniknął całkowicie z mediów społecznościowych. Wcześniej miał pochwalić się nowym związkiem, ale nie wiadomo czy ta relacja przetrwała.

