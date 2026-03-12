W 2. odcinku "Królowej przetrwania" emocje sięgnęły zenitu. Uczestniczki zostały postawione przed pierwszym głosowaniem eliminacyjnym, którego stawką było pozostanie w programie. Decyzją grupy z show musiała pożegnać się Dominika Serowska. Każda z uczestniczek mogła oddać tylko jeden głos i wybierać zarówno spośród członkiń własnej, jak i przeciwnej drużyny. Większość wskazała właśnie na Dominikę, mimo że nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Jej odejście wywołało silną reakcję u Karoliny Pajączkowskiej. Fani również nie kryli emocji wobec jej zachowania.

To wydarzyło się w 2. odcinku "Królowej przetrwania"

Atmosfera po eliminacji była bardzo napięta. Karolina Pajączkowska po odejściu Dominiki przeżyła chwile załamania, jednak szybko zebrała siły, deklarując, że będzie walczyć jak "robot" i nie zamierza odpuszczać.

Te osoby, które zagłosowały na Dominikę, naprawdę źle wybrały. Może nie jest taka sprawna, ale jest wspaniałym człowiekiem - wyznała w programie, nie kryjąc łez.

W trakcie odcinka pojawiły się także dwie nowe uczestniczki - Ilona Felicjańska oraz Monika Jarosińska. Obie od razu przejęły role kapitanek i przystąpiły do reorganizacji składów.

Ilona Felicjańska, jako liderka drużyny różowych, dołączyła do siebie Karolinę Pajączkowską, Natalisę, Maję Rutkowski, Nikol Pniewski oraz Agnieszkę. Z kolei Monika Jarosińska zbudowała własny zespół, w którym znalazły się Dominika Rybak, Ania, Dominika Tajner, Izabela Macudzińska i Sofi.

Reakcje fanów na 2. odcinek "Królowej przetrwania"

Pod opublikowanym przez produkcję postem dotyczącym wrażeń fanów po 2. odcinku show nie zabrakło krytycznych komentarzy ze strony internautów. Najwięcej zarzutów pojawiło się pod adresem Karoliny Pajączkowskiej, która od początku wzbudza duże emocje wśród widzów i uczestniczek programu.

Karolina niestety co odcinek zaczyna pogrążać się coraz bardziej…

Karolina taka oh i ah, a nie wie że pytania o dziecko nie wypada zadać

Karolina to jakieś nieporozumienie , płacz przez suche łzy jest najlepszy … dramat czytamy w komentarzach.

