W nowym sezonie "M jak miłość" nie brakuje dramatycznych i zaskakujących zwrotów akcji! Największe emocje z pewnością przynosi wątek Izy (Adriana Kalska), Marcina (Mikołaj Roznerski) i Artura (Tomasz Ciachorowski). Ostatnio okazało się, że wkrótce Skalski zginie. Niestety, teraz wszystko wskazuje na to, że zanim widzowie zobaczą śmierć Artura, psychopata dopadnie również Agę (Ina Sobala)! Czy ją zabije?

Kolejny dramat w "M jak miłość"?

Już wkrótce fani "M jak miłość" będą mogli zobaczyć, jak Artur jedzie do domku nad jeziorem, gdzie na majówkę wybiorą się Iza, Marcin oraz Olek i Aga. Skalski będzie obserwował byłą żonę, żeby ją zaatakować. Zanim jednak spróbuje zabić Izę, na jego drodze pojawi się Aga... Jak informuje portal superseriale.se.pl w czasie majówki Aga zauważy w telefonie Olka wiadomość od Agnieszki (Magdakena Walach). Dziewczyna zrozumie, że nie jest jedyną kobietą w życiu Chodakowskiego i ucieknie do Warszawy. Okazuje się, że po drodze spotka... Artura! Psychopata zaproponuje jej podwiezienie do domu. Aga wsiądzie do samochodu i nawet nie będzie podejrzewać, że jedzie z seryjnym mordercą!

- Wie pani, nigdy nie wiadomo na kogo się trafi... - powie Skalski. - Świrów nie brakuje- odpowie mu Aga.

Czy Artur zrobi jej krzywdę? Na szczęście nie! Według doniesień portalu Skalski nie zabije Agi, ale sam wróci na Mazury, żeby dopaść Izę!

Oglądacie najnowszy sezon "M jak miłość"?

Aga wsiądzie do samochodu Artura.

Dziewczyna przeżyje spotkanie z psychopatą.

