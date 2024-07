Ich zwiazek zaczął się od awantury. Znany aktor Artur Barciś wyrzucił swoją przyszłą żonę Beatę z łóżka! Działo się to na planie serialu. Opowiadają o tym w VIVIE!

Artur: Zostałem zakwaterowany nie w budynku, gdzie mieszkała cała ekipa, tylko w jakimś domku letniskowym z wybitą szybą w oknie, a do tego 10 kilometrów od planu. Wróciłem do hotelu, wparowałem do pokoju Patrycji - drugiego reżysera, i powiedziałem stanowczo, że nie będę nocował w tak okropnym miejscu. A Patrycja: „To gdzie chcesz spać?”. Ja na to: „A choćby u was, jest jedno wolne łóżko”.