Ariana Grande rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Na dowód tego wydała singiel "Thank You, Next", w którym rozlicza się ze swoimi byłymi facetami. W piosence dostało się między innymi Pete'owi Davidsonowi. Ariana Grande zasugerowała, że komik był bardzo łasy na jej popularność i pieniądze. Niebawem 25-latka ma zaprezentować nowy krążek. Widać, że humor jej dopisuje. Wystarczy spojrzeć na Twittera Ariany Grande, gdzie pojawiają się coraz bardziej optymistyczne wpisy.

what an interesting, challenging, painful and yet beautiful and exciting chapter of life ..... when it rains it pours but i’m embracing all of it. i’m excited for whatever else the universe has in store for me. she’s growing n she’s grateful. ????

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 11 listopada 2018