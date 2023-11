Reklama

Ariana Grande i Pete Davidson niedawno się rozstali, choć przez kilka miesięcy wydawali się tworzyć bardzo zakochaną parę. Zaręczyli się po zaledwie 4 tygodniach znajomości, ale jak się okazuje, relacja nie przetrwała próby czasu. Nie jest tajemnicą, że Ariana bardzo przeżyła śmierć swojego byłego partnera Maca Millera i mówi się, że to właśnie wpłynęło na decyzję o rozstaniu z Petem.

Od czasu rozstania Ariana wymownie milczy, natomiast Pete nieustannie sobie z tego żartuje. Najpierw ogłosił, że szuka mieszkania do wynajęcia, potem wprost powiedział, że Ariana płaciła 60 tys. dolarów miesięcznie za wspólny apartament, a on tylko uzupełniał lodówkę, a w końcu żartował sobie nawet z samobójstwa, nawiązując do śmierci Millera.

Ariana Grande przerywa milczenie

Miarka jednak najwyraźniej się przebrała i Ariana Grande postanowiła po raz pierwszy przerwać milczenie. Najwyraźniej ma dość dowcipów swojego byłego, bo na Twitterze dodała bardzo wymowny wpis, bezpośrednio skierowany do Pete'a.

Jak na kogoś, kto twierdzi, że nienawidzi bycia znaczącą osobą, bardzo lubisz lgnąć do sławy, co? - napisała Ariana.

Myślicie, że Pete w końcu przestanie nawiązywać w żartach do Ariany?

