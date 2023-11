2 z 4

Ariana Grande i Pete Davidson związali się tuż po tym, jak piosenkarka zakończyła swój burzliwy związek z Mac Millerem. Przypomnijmy, że przez ponad dwa lata artystka próbowała pomóc swojemu ukochanemu i wyrwać go ze szponów nałogu. Gdy zrozumiała, że to nie ma sensu, odeszła od rapera. Niektórzy fani obwiniają ją za nagłą śmierć muzyka. Ariana Grande próbuje nie przejmować się negatywnymi komentarzami. Artystka usunęła się na razie w cień i skupiła na własnym życiu. Ariana Grande może liczyć na wsparcie swojego obecnego chłopaka, który - jak się okazało - bardzo dobrze wie, co to znaczy uzależnienie od narkotyków!

Pete Davidson w rozmowie z Howardem Sternem zdradził, że przez osiem lat nałogowo zażywał marihuanę. Komik robił to, ponieważ uważał, że narkotyk pomaga mu walczyć z chorobą Crohna, na którą cierpi. Oprócz tego Pete Davidson ma także zaburzenia psychiczne. Chłopak Ariany Grande twierdzi, że marihuana tłumiła u niego objawy choroby dwubiegunowej, z którą się zmaga.

Na szczęście to już przeszłość, a Pete Davidson zapewnia, że jest zupełnie czysty. Gdyby wrócił do zażywania narkotyków, to byłby wielki cios dla Ariany Grande, która nie pozbierała się jeszcze po ostatniej tragedii...