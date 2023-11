2 z 4

Jeszcze kilka miesięcy temu głośno było w mediach na temat konfliktu Michała z Apoloniuszem Tajnerem, który miał żal do zięcia o to, że chce rozwieść się z jego córką Dominiką. Przypominamy, że w marcu 2019 roku Michał Wiśniewski złożył papiery rozwodowe, czym zaskoczył zarówno Dominikę, jak i całą jej rodzinę. Jednak w ostatnich dniach relacje między małżonkami poprawiły się, ponieważ zbliżyła ich do siebie sytuacja z synem Dominiki, który nagle trafił do szpitala i lekarze musieli walczyć o jego życie. Nie wiadomo, czy ta sytuacja na tyle zbliżyła ich do siebie, że zdecydują się rezygnować z rozwodu, ale pewne jest, że Michał już naprawił swoje relacje z teściem, skoro pojawił się na jego ślubie.

