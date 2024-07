Marka Apart jest z nami już 40 lat! Od otworzenia pierwszego zakładu jubilerskiego w 1977 roku stała się liderem na polskim rynku. Dziś jest najbardziej cenioną i rozpoznawalną marką w Polsce z największym wyborem najwyższej jakości produktów jubilerskich.

Cztery dekady, a każda z nich tak różna, jak różne są cztery wyjątkowe kobiety, które razem z marką świętowały rubinową rocznicę we Włoszech.

Miejsce to nie jest przypadkowe. To właśnie w Italii zrodziła się idea Apart. Założyciele firmy, bracia Adam i Piotr Rączyńscy, zainspirowani bogatym światem biżuterii i ekspresyjnym stylem jej noszenia podczas wizyty na Półwyspie Apenińskim, postanowili wykreować nową kulturę noszenia biżuterii w Polsce. Dziś, po 40 latach istnienia Apart wiemy, że to marzenie udało się spełnić.

Do Włoch Apart zaprosił cztery piękne Polki - światowej klasy topmodelkę Anję Rubik, aktorkę i modelkę, którą pokochali Włosi - Kasię Smutniak, jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych polskich aktorek - Małgorzatę Sochę oraz najsłynniejszą choreografkę pokazów mody - Kasię Sokołowską.

Zobacz, jak wypadły przed obiektywem Marcina Tyszki. Obejrzyj slajd show z sesji!

Materiały prasowe

Sesja Anji Rubik w weneckich plenerach była jak spotkanie dwóch pięknych ikon. Olśniewająca historią i urokiem Wenecja w wyjątkowym duecie z nowoczesną topmodelką.

Kasię Smutniak zaproszono do Rzymu - jednego z najbardziej romantycznych miast świata. Polka, która pokochała Włochy z wzajemnością, bez wątpienia rozjaśniła to miejsce.

Z jednej strony olśniewająca i zmysłowo elegancka, z drugiej zachwycająca autentyczną naturalnością.

Małgorzata Socha idealnie pasowała do malowniczych plenerów i wykwintnych wnętrz nad brzegiem Lago di Como znanego z filmów i wśród miłośników luksusu.

Moda to jej żywioł! Nic więc dziwnego, że Kasia Sokołowska odwiedziła Mediolan. Znawczyni i miłośniczka mody najwyższej klasy została sfotografowana w plenerach dystyngowanej urody miasta oraz okalających go urokliwych winnic.

Apart w operze

Sesja zdjęciowa to jednak nie wszystko, co marka Apart przygotowała na swoje 40. urodziny. Wielki finał miał miejsce 28 lutego w jednym z najpiękniejszych miejsc w Warszawie.

Marka zaprosiła swoich gości do warszawskiego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, żeby razem z nimi świętowali La Notte Italiana - Włoską Noc Apart. Organizatorzy zadbali o to, żeby wszyscy poczuli się, jakby na chwilę naprawdę znaleźli się we włoskiej winnicy czy na Karnawale w Wenecji!

East News

Spacer po winnicy

Włochy to oczywiście wspaniałe winnice. To w nich powstają znakomite wina, które nie tylko cieszą podniebienia, ale także są istotną częścią celebracji wyjątkowych chwil. Nic więc dziwnego, że gości przywitało rześkie, delikatnie musujące Prosecco. Znakomicie sommelierzy opowiedzieli im natomiast o czterech włoskich winach, pochodzących w z różnych regionów Włoch.

East News

Wieczór w operze

Oprawa artystyczna Włoskiej Nocy Apart była prawdziwą ucztą dla zmysłów. Weneckie gondole, słynne włoskie arie i orkiestra wykonująca muzykę na żywo, a pośród nich biżuteria Apart z najnowszej kolekcji, zaprezentowana na pełnym splendoru pokazie, jakiego jeszcze nie było!

East News

Kolacja z widokiem na włoską uliczkę

Tylko Giuseppe Verdi i jego aria „Libiamo ne’ lieti calci” z opery „Traviata” mogła wprowadzić gości w klimat uroczystej kolacji. Goście jedli w scenografii z odtworzoną uliczką rodem z Italii: jej bajkowymi kamieniczkami, straganami i wspaniałą fontanną, z której tryskała woda.

Magię atmosfery podkreślał stanowiący tło kolacji film, nagrany cztery tygodnie wcześniej na ulicach jednego z włoskich miast - w pełni oddał aurę i gwar tego miejsca.

East News

Karnawał w Wenecji

Wieczór zakończył się balem maskowym w stylu najsłynniejszego karnawału na świecie – goście przenieśli się do Wenecji! A jeśli Wenecja, to oczywiście nie mogło zabraknąć autentycznych masek karnawałowych.

W gorące karnawałowe rytmy wprowadziło wszystkich show tancerzy Egurrola Dance Studio, później można było cieszyć się wspaniałą zabawą, przy muzyce dobranej przez DJ-a.

Cała redakcja Party.pl życzy marce Apart STO LAT!

Materiały prasowe