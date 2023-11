W grudniu minionego roku Antoni Królikowski rozstał się z Julią Wieniawą po 2 latach związku. Wydawało się, że para jest dla siebie stworzona i szybko do siebie wróci, ale nic takiego się nie wydarzyło. Zamiast tego, Julia związała się z Baronem, a Antoni Królikowski zaczął się spotykać z tajemnicza Kasią. Jak się okazuje, związek staje się coraz poważniejszy - niedawno Antoni po raz pierwszy zabrał ukochaną na czerwony dywan, a teraz wyjechał z nią na wakacje!

Antoni i Kasia zaczęli majówkę wyjątkowo wcześnie. Para wybrała się do Barcelony, gdzie świetnie się bawi, co widać po profilu aktora na Instagramie. Towarzyszy im przyjaciel Antka, który przy okazji występuje w roli fotografa. Antoni Królikowski pochwalił się jednym ze zdjęć zrobionych przez przyjaciela. Trzeba przyznać, że para będzie mieć niezłą pamiątkę! ;)

Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że para przytula się na zdjęciu. Antoni nie ukrywa więc, że Kasia staje mu się coraz bliższa, a uczucie kwitnie! Na wyjeździe jest jednak nie tylko romantycznie, ale i rozrywkowo - aktor pokazał też, jak razem z Kasią i przyjacielem bawią się na wesołym miasteczku. Zjeżdżali z kolejki górskiej. To z pewnością będzie dla pary niezapomniany wyjazd.

Przypomnijmy, że Kasia nie jest związana z show-biznesem. Na co dzień jest prawniczką w jednej z warszawskich kancelarii, a Antoniego poznała dzięki wspólnym znajomym. Nie jest zainteresowana popularnością, ale myśli o wspólnej przyszłości z Antonim.

Jest bystra i zupełnie nie ma parcia na szkło. W dodatku oboje z Antkiem są w bardziej zbliżonym wieku i podobnie widzą przyszłość. Na razie mieszkają oddzielnie, ale rozmawiają już o tym, by to zmienić - mówią znajomi pary we "Fleszu".