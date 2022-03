Joanna Opozda opublikowała romantyczne zdjęcie z Antonim Królikowskim . Odkąd ujawnili, że się spotykają, coraz chętniej pokazują jak spędzają czas. Nie wszystkim podoba się jednak, że aktor tak szybko ułożył sobie życie po rozstaniu z poprzednią partnerką. Swoje niezadowolenie wyrazili pod zdjęciem zakochanych. Joanna nie pozostała obojętna na komentarz godzący w dobre imię jej ukochanego i stanęła w jego obronie! O co poszło? Zobacz także: Antek Królikowski pokazał tapetę w telefonie. Jest na niej Joanna Opozda ale jaka! Joanna Opozda stanęła w obronie Antoniego Królikowskiego Joanna Opozda i Antoni Królikowski spotykają się od niedawna, jednak widać, że łączy ich gorące uczucie. Początkowo próbowali utrzymać swoją relację w tajemnicy, jednak od kiedy prawda o tym, że się spotykają wyszła na jaw, coraz śmielej publikują wspólne zdjęcia w sieci. Mają za sobą już pierwsze publiczne wyjścia. Aktorka towarzyszyła również ukochanemu podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Czeskiej, który od tego roku nosi imię Pawła Królikowskiego. To zdecydowanie było jedno z najważniejszych wydarzeń dla rodziny Królikowskich. Zakochani wybrali się również na wspólne wakacje. Antoni zdradził, że zwraca się do Joanny określeniem "Słoneczko" oraz podzielił się z fanami swoją tapetą na telefonie - chyba nikogo nie zdziwi, że znajdowało się na niej piękne zdjęcie Joanny. Nowy związek Joanny i Antoniego nie wszystkim się jednak podoba. Wielu internautów pozwoliło sobie na uszczypliwe komentarze, między innymi atakujące Antka Królikowskiego pod jednym z najnowszych zdjęć pary: Ten Antek to tak skacze z kwiatka na kwiatek co te kobity w nim widza 🥴 Joanna Opozda postanowiła nie pozostać takiego komentarza bez odpowiedzi i...