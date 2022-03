Antoni Królikowski i Joanna Opozda od wczoraj są już małżeństwem. Oboje zanim natrafili na siebie byli już w kilku poważnych związkach. Z okazji ślubu, jedna z byłych dziewczyn Antoniego Królikowskiego złożyła mu zaskakujące życzenia. Z pewnością sam aktor by się tego nie spodziewał! Kto skomentował jego ślub z Joanną Opozdą? Zobaczcie! Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski biorą ślub. Oto poprzednie związki aktorki Była dziewczyna Antoniego Królikowskiego składa mu gratulacje ślubne Antoni Królikowski był już w kilku medialnych związkach, jednak to ten z Joanną Opozdą okazał się tym właściwym. Zakochani ogłosili fakt, że są razem w lipcu 2020 roku. Chociaż niektórzy nie wróżyli im przyszłości, wczoraj stanęli na ślubnym kobiercu! W najpiękniejszym dniu ich wspólnego życia towarzyszyli im rodzina a także przyjaciele z show biznesu. Wśród gości weselnych pojawili się m. in. Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Marina Szczęsna, Agnieszka Mrozińska i Tomasz Oświeciński. Joanna Opozda chwilę po złożeniu przysięgi znalazła również chwilę, aby opublikować w sieci ślubny post. Pod zdjęciem ze ślubu pojawiła się lawina gratulacji nie tylko od internautów ale również od innych znajomych z branży. O specjalne życzenia dla Antoniego Królikowskiego pokusiła się również jego była dziewczyna Laura Breszka . Przed laty byli zakochani, a poznali się na planie serialu "Ja to mam szczęście". Ich miłość jednak nie trwała długo. Laura Breszka postanowiła złożyć życzenia byłemu chłopakowi z okazji ślubu: Życzę wam, żebyście spędzili ze sobą całe życie! W szczęściu w miłości, w wierności, żebyście się śmiali do rozpuku co noc. Żebyście po prostu się kochali, byli dla siebie dobrzy i...