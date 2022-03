Chociaż Antek Królikowski i Joanna Opozda nie odnieśli się jeszcze oficjalnie do spekulacji na temat rozpadu małżeństwa, to nie jest tajemnicą, że świeżo upieczeni rodzice nie mieszkają już razem. Aktor wyprowadził się z mieszkania, ale - jak donosi informator jednego z popularnych portali - nie przeniósł się zbyt daleko. Dziennikarze dotarli do apartamentu, w którym Antek Królikowski zamieszkał z rzekomą nową partnerką Izabelą. Podobno para robi wszystko, by nie zwracać na siebie uwagi mediów. Widok gwiazdy na osiedlu położonym na warszawskiej Woli nikogo już nie dziwi.

Antek Królikowski zadomowił się już w mieszkaniu tajemniczej Izabeli? "Zdążył już zaprzyjaźnić się z sąsiadami"

Po niespodziewanych doniesieniach o rozpadzie małżeństwa Joanny Opozdy nie ma dnia, żeby na Antka Królikowskiego nie spadła ostra krytyka ze strony internautów. Oburzenie fanów wywołały kulisy rozstania, które opisał portal Pudelek.pl. Według nich aktor zostawił żonę i związał się z kobietą, która mieszkała po sąsiedzku. Dziennikarze serwisu ujawnili, że świeżo upieczony tata układa już sobie życie z nową partnerką i często pojawia się pod jej apartamentem.

Po rozstaniu z Joanną Antek zamieszkał ze swoją nową dziewczyną w apartamencie na nowoczesnym osiedlu na warszawskiej Woli. Widać, że aktor czuje się tutaj swobodnie. Zdążył już zaprzyjaźnić się z sąsiadami. Iza ma psa, z którym Antek regularnie wychodzi, dzięki czemu udało mu się poznać innych mieszkańców. O dziwo, cieszy się dużą sympatią zarówno wśród nich, jak i pracowników pobliskich kawiarni i knajpek - przekazał informator na łamach portalu Pudelek.pl.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez dziennikarzy, Antek Królikowski oraz pracująca w kancelarii prawnej Izabela żyją w lokum oddalonym od mieszkania Joanny Opozdy zaledwie o kilka ulic. Aktor regularnie wyjeżdża z osiedla na warszawskiej Woli, by odwiedzać żonę oraz nowo narodzonego synka. Podobno woli korzystać z taksówek, by nie przyciągać uwagi paparazzi.

Mieszkanie Joasi znajduje się zaledwie kilka ulic od apartamentu, w którym mieszka z ukochaną. Dzięki temu w każdej chwili może podrzucić Asi potrzebne rzeczy. Najczęściej wówczas korzysta z taksówek, bo wie, że paparazzi znają jego samochód, a nie chce narażać swojej nowej dziewczyny na zainteresowanie mediów - opowiedział informator w rozmowie z serwisem Pudelek.pl.

Nic dziwnego, że aktor stara się unikać mediów. Każda jego aktywność w mediach społecznościowych spotyka się z ostrą reakcją internautów. Niedawno Antek Królikowski pochwalił Joannę Opozdę, ale jego komentarz został usunięty, co nie umknęło uwadze fanów. Do medialnego zamieszana natomiast zupełnie nie jest przyzwyczajona tajemnicza Izabela, która skupia się na prawniczej karierze. To dla niej Antek Królikowski miał zostawić żonę.

Oboje z Izą starają się być dyskretni. Nigdy w tym samym czasie nie opuszczają mieszkania, a na spacer z psem każde z nich wychodzi na zmianę. Na szczęście okna ich mieszkania wychodzą na budowę i choć oboje są palaczami, nie muszą się obawiać, że zostaną przyłapani na balkonie - dodał informator, rozmawiając z portalem Pudelek.pl.

Choć jak dotąd małżeństwo nie odniosło się do spekulacji na temat rozstania, niedawno Joanna Opozda przerwała milczenie i przyznała, że czuje się przytłoczona obecną sytuacją. Nie ukrywała, że skandal wokół jej związku stał się bardzo obciążający. Myślicie, że para wreszcie skomentuje plotki o rozwodzie?