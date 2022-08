Ten weekend zdecydowanie należy do Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy, bo - jak podają media - para ma stanąć przed ślubnym kobiercem! W internecie wręcz huczy od plotek na temat tego, ile gwiazdy wydadzą na tę uroczystość i co znajdzie się na weselnych stołach. Czy Asia i Antek powiedzą sobie sakramentalne "TAK" dziś, czy może jednak w niedzielę? Najnowszy wpis aktora w mediach społecznościowych rozgrzał jego kantów do czerwoności, a komentarz Agaty Młynarskiej tylko dolał oliwy do ognia. Czyżby przyszły pan młody właśnie zdradził datę ślubu?! Na Instagramie Joanny Opozdy również pojawiły się bardzo ciekawe rzeczy. Antonii Królikowski bierze ślub Antonii Królikowski cieszy się ogromną popularnością, a wiadomość o jego ślubie z Joanną Opozdą z pewnością złamała serce niejednej fance aktorka. Choć słynna para po drodze do ślubnego kobierca zaliczyła drobne potknięcia, a nawet głośne rozstanie , zakochani przezwyciężyli kryzys i niedawno oficjalnie potwierdzili, że znowu są razem. 32-letni przystojniak już w ten weekend ma powiedzieć sakramentalne "TAK", a w sieci wręcz huczy od informacji na temat tego, jak będzie wyglądało wesele Antoniego Królikowskiego i pięknej aktorki. Co więcej, pojawiły się również spekulacje, że Joanna Opozda jest w ciąży! Czyżby teraz aktor zdradził, kiedy tak naprawdę odpędzie się ich ślub? Antonii Królikowski opublikował na swoim profilu na Instagramie selfie i opatrzył je bardzo dwuznacznym opisem: Ostatni dzień zdjęciowy na Planecie Singli 😁🌍👋 I co wy na to? Może to tylko wiadomość z planu zdjęciowego, a może Antek Królikowski postanowił nieco pobawić się słowami. Przyszły pan młody opublikował post wczoraj, co oznaczałoby, że jego ślub z Joanną Opozdą faktycznie będzie...