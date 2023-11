Antoni Królikowski już od kilku tygodni nie ukrywa swojego szczęścia. I choć początkowo aktor nie zdradzał, że rozpoczął nowy związek, to teraz chętnie publikuje w sieci zdjęcia z nową partnerką. Antek Królikowski w towarzystwie nowej miłości pojawił się nawet na pierwszej oficjalnej imprezie! Aktor razem z tajemniczą Kasią pojawił się na festiwalu OFF Camera. Co ciekawe, na tej samej imprezie była również jego była dziewczyna, Julia Wieniawa!

Teraz, kilka dni po tych wydarzeniach Antek Królikowski w Dzień Dobry TVN po raz pierwszy skomentował swój nowy związek i jego pierwsze wspólne wyjście z Kasią na oficjalną imprezę! Zobaczcie, co powiedział!