Antoni Królikowski już dawno nie pokazywał się publicznie. Teraz jednak to się zmieniło i aktor postanowił udać się na premierę sztuki "Ślub doskonały". Wyraźnie zadowolony chętnie pozował dla fotoreporterów i obdarowywał ich szczerymi uśmiechami. Co ciekawe, tuż przed wejściem aktora na ściankę, paparazzi udało się uchwycić gwiazdora w pięknym towarzystwie! Z kim przyszedł? Zobaczcie sami!

Reklama

Antoni Królikowski na premierze sztuki "Ślub doskonały"

Antoniego Królikowskiego ostatni raz na ściance widzieliśmy na początku września. Wówczas aktor wybrał się na premierę filmu "Szczęścia chodzą parami". Niedługo potem Antoni Królikowski udzielił nam szczerego wywiadu, w którym opowiedział m.in. o swoim związku z Izabelą. Wyznał wówczas, że dzięki partnerce udało mu się uporać z problemami, których w ostatnich miesiącach miał niemało.

- Cieszę się, że nie jest osobą publiczną, a wręcz stroni od show-biznesu i skupia na własnych celach. Jest moim aniołem. Jestem jej wdzięczny za każdy dzień, bo trwa przy mnie, a nie miała i nie ma lekko.

Gdyby nie ona, mógłbym nie mieć siły, żeby poradzić sobie ze wszystkimi problemami, które nagle spotęgowały się jak nigdy wcześniej - mówił o ukochanej w rozmowie z "Party", Antoni Królikowski.

Teraz po dłuższej przerwie znów możemy zobaczyć aktora. Antoni Królikowski pojawił się na premierze sztuki "Ślub doskonały". Zobaczcie jego najnowsze zdjęcia.

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: TYLKO U NAS! Antoni Królikowski wyznaje: "Zawiodłem się sobą"

Uśmiechnięty Antoni Królikowski chętnie pozował na ściance. Tego dnia gwiazdor postawił na granatową bluzę od Ralpha Laurena, ciemne, jeansowe spodnie oraz wygodne, czarne buty.

Zobacz także

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: TYLKO U NAS! Antoni Królikowski nie zamieszkał z Joanną Opozdą po ślubie. "To było wygodne"

Reklama

Antoni Królikowski na premierę sztuki nie przyszedł jednak sam! Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi możemy zobaczyć, że do teatru wszedł w towarzystwie pięknej kobiety. Czyżby to jego ukochana Izabela? Wszystko na to wskazuje, choć oficjalnie tego nie wiadomo, bo aktor nie ujawnia wizerunku swojej partnerki i stara się trzymać swój nowy związek z dala od medialnego szumu. Zobaczcie więcej zdjęć gwiazdora z premiery sztuki "Ślub doskonały"!

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News