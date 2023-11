1 z 3

Antek Królikowski z nową dziewczyną na Off Camera w Krakowie

Antek Królikowski znów jest zakochany! Jego wybranką jest Kasia. Dziewczyna w niczym nie przypomina Julii Wieniawy. Przede wszystkim nie ma nic wspólnego z polskim show-biznesem. To uczucie jest chyba poważne, ponieważ Antek postanowił pochwalić się nową wybranką na Instagramie. Co więcej, zabrał ją również na Off Camera do Krakowa. Kasia niechętnie pozowała do zdjęć. Być może onieśmielał ją fakt, iż na tej samej imprezie bawiła się również... Julia Wieniawa!

