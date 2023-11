Julia Wieniawa to bez wątpienia obecnie jedna z największych polskich gwiazd. Mimo młodego wieku, aktorka osiągnęła już naprawdę wiele - gra w serialach, filmach, nagrywa płyty i można ją spotkać niemal na każdym billboardzie w wielu miastach. Nic więc dziwnego, że gwiazda jest zapraszana na branżowe eventy i festiwale. Tym razem zjawiła się na gali otwarcia OFF Camera i trudno było oderwać od niej wzrok! Zobaczcie jej stylizację poniżej.

Julia Wieniawa zadała szyku na OFF Camera

Gala otwarcia OFF Camera odbyła się w Krakowie, ale że to jedna z najważniejszych imprez, to Julii Wieniawy nie mogło tam zabraknąć. Aktorka zaprezentowała się na czerwonym dywanie w bardzo seksownej miętowej sukience. Kreacja była dość prosta, pozbawiona jakichkolwiek ozdób czy modnych elementów. Nie zabrakło jednak głębokiego dekoltu i rozcięcia, które przyciągało wzrok. Julia Wieniawa dobrała czółenka w odcieniu sukienki i okrągłą torebkę - taki kształt to hit tego sezonu.

Co sądzicie o stylizacji Julii Wieniawy? Podoba się wam?

Julia Wieniawa zadała szyku na czerwonym dywanie

