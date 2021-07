Joanna Opozda i Antek Królikowski znowu są parą. Aktor postanowił uczcić to w wyjątkowy sposób, a co na to fani? Wmieszali w to Julię Wieniawę!

Kiedy 16 czerwca Joanna Opozda zamieściła na swoim profilu na Instagramie szokujące wyznanie dotyczące swojej przeszłości, okazało się, że ona i Antek Królikowski znowu są parą. Aktorka odnajduje w w nim wsparcie w naprawdę trudnych momentach. Na tę wieść w internecie dosłownie zawrzało i wkrótce zakochani przestali kryć się ze swoim uczuciem. W mediach społecznościowych aktorów zaczęły pojawiać się ich wspólne zdjęcia, a teraz Antek postanowił podarować swojej ukochanej wyjątkowy prezent. Aktor podzielił się z internautami wyjątkowym filmikiem, a ci szybko sobie przypomnieli, że już kiedyś zrobił podobną rzecz, jednak dla zupełnie innej dziewczyny.

Antek Królikowski nakręcił filmik dla Joanny Opozdy

Plotki o tym, że Antek Królikowski i Joanna Opozda wrócili do siebie, krążyły w mediach od dłuższego czasu. Byli kochankowie byli widziani podczas wspólnego, zimowego wyjazdu i nie tylko, jednak postanowili nie komentować spekulacji, które narastały z miesiąca na miesiąc. Kiedy w końcu potwierdzili, że ponownie są razem, internauci podzielili się na dwie grupy - tych, którzy im kibicują i tych, którzy są bardzo zaskoczeni takim obrotem spraw. Jak widać zakochani nic nie robią sobie z nieprzychylnych komentarzy i celebrują swoją miłość, a Antek Królikowski postanowił uczcić ją w naprawdę wyjątkowy sposób.

Aktor postanowił podbić TikToka i właśnie zamieścił tam swój pierwszy filmik, który jest zlepkiem nagrań, w których pierwszą rolę gra Joanna Opozda! Antek Królikowski pokazał ich najpiękniejsze wspólne chwile i codzienność, a jako podkład wybrał romantyczną piosenkę "You Don't Own Me".

Musimy przyznać, że wideo jest naprawdę rozczulające i chwyta za serce. Niektórzy internauci postanowili jednak wypomnieć Antkowi Królikowskiemu jego czyny z przeszłości, a pod debiutanckim TikTokiem aktora pojawiły się bardzo wymowne komentarze.

Z każdą dziewczyną teledysk na pamiątkę - napisała jedna z internautek, dodając emotikonę przedstawiającą płaczącą ze śmiechu buźkę.

Zamieszczony komentarz zebrał setki polubień, co może znaczyć, że inni są podobnego zdania. O co chodzi? Oczywiście internauci mają na myśli wideo, które Antek Królikowski zrobił dla Julii Wieniawy. Wtedy jednak filmik powstał, by już po rozstaniu podziękować za wspólne chwile. Co na to aktor? Cóż, Antek postanowił tego nie komentować, jednak zamiast niego zrobili to jego fani.

Ludzie co z wami. Czy wam pod postem z nową dziewczyną/chłopakiem inni ludzie piszą "twoja była lepsza"? - czytamy w jednym z komentarzy.

Inni również postanowili stanąć w obronie związku Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego przyznając, że aktorzy tworzą razem piękny obrazek i są "super parą". Wygląda na to, że tych dwoje ma spore zadatki, by ponownie stać się jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, a ich miłość naprawdę kwitnie. Gratulacje!

Po głośnym rozstaniu drogi Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego ponownie się spotkały. Jak widać powiedzenie "stara miłość nie rdzewieje" w ich przypadku pasuje jak ulał. Para w końcu przestała ukrywać się z łączącym ich uczuciem i ponownie zaczęli publikować wspólne zdjęcia i nie tylko.

Antek Królikowski postanowił nagrać dla swojej dziewczyny wyjątkowe wideo. Jak widać miłość pomiędzy tą dwójką kwitnie i choć dla niektórych wieść o ich powrocie do siebie była ogromnym zaskoczeniem, nie mają zamiaru przejmować się negatywnymi komentarzami.

Wyjątkowym prezentem od swojego chłopaka w mediach społecznościowych pochwaliła się oczywiście Joanna Opozda. Możemy tylko się domyślać, jak bardzo wzruszyła się na taki widok!

Niektórzy z internautów postanowili przypomnieć, że podobne wideo nagrał dla Julii Wieniawy, kiedy ich związek dobiegł końca. Wtedy jednak pojawili się fani aktora, którzy stwierdzili, że takie uszczypliwości są nie na miejscu. Cóż, ciężko się z tym nie zgodzić.