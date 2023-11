Choć od rozstania Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego minęło już kilka tygodni, aktor wciąż martwi się o młodą gwiazdę, która już niedługo może podbić świat. Wieniawa wyjechała bowiem na plan filmowy do Bangkoku - wraz z Piotrem Adamczykiem zagra w najnowszej produkcji Patryka Vegi - "Small world". Na Instagramie Adamczyka pojawiło się zdjęcie, które Królikowski postanowił skomentować!

Antek martwi się o Julię Wieniawę

Przez dwa lata tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Ich rozstanie było sporym zaskoczeniem, chociaż wciąż plotkowano o kryzysie w ich związku. Powody były ponoć różne - awantury, zazdrość, inne cele w życiu... W jednym z wywiadów Julka wyjaśniła zaś, że ich uczucie po prostu wygasło. Pozostają jednak przyjaciółmi:

Nie będę odpowiadać, czy żałuję, czy nie, bo nie mam na to ochoty. Z Antkiem się przyjaźnię. To była moja pierwsza poważna miłość. Wiem, że było warto. Po prostu nasz czas się rozminął. Poznałam go trochę za wcześnie - przyznała gwiazda.

Po głośnym rozstaniu poszli w dwie strony - ona rzuciła się w wir pracy (nowy serial, film, mnóstwo kampanii), on - wyjechał na dalekie wakacje, gdzie mógł spokojnie zastanowić się, co dalej. Dawał jednak znaki, że tęskni za byłą dziewczyną... Kiedy Adamczyk pokazał zdjęcie z Wieniawą, Antek udowodnił, że nie tylko tęskni, ale i się o nią martwi!

Od wczoraj w kinach „Kobiety Mafii 2”, a dzisiaj wylot do Bangkoku na zdjęcia do nowego filmu „Small World” bardzo płodnego reżysera :) Patryka Vegi. - napisał Piotr. Uważajcie tam - odpowiedział Antek.

Czy takie małe gesty zrobią na Julce wrażenie i sprawią, że para do siebie wróci? To zawsze prawdopodobne, choć warto przypomnieć, że Wieniawa być może ma już kogoś na oku. Prasa jakiś czas temu rozpisywała się o jej randce z Baronem - jurorem "The Voice Kids" i liderem "Afromental". Muzyk wyraźnie jednak zaznaczył, że łączą ich relacje przyjacielskie i wspólne, muzyczne projekty. Co z tego wyniknie? Czas pokaże!

Julia i Piotr zagrają w nowym filmie Patryka Vegi!

Antek i Julia tworzyli zgrany duet. Byli parą przez dwa lata.

Jak oboje zaznaczają, rozstali się w przyjaźni!

