Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Jest aktorką, wokalistką, a ostatnio zaprojektowała nawet własną kolekcję ubrań. Julia Wieniawa bardzo ambitnie podchodzi do każdego ze swoich projektów. Nic więc dziwnego, że ma na koncie tak dużo projektów i dostaje ciągle nowe propozycje. Tym razem przed Julią Wieniawą kolejne wyzwanie - aktorka zagra w nowej produkcji Patryka Vegi i wiele wskazuje na to, że ten film zrobi z niej międzynarodową gwiazdę! Zobaczcie nasz wywiad z reżyserem i sprawdźcie, co powiedział o swoim nowym filmie.

Julia Wieniawa zagra w nowym filmie Patryka Vegi

Nowa produkcja może zapewnić Julii międzynarodową sławę!